متحور كورونا الجديد.. طوارئ بمطار القاهرة بعد اكتشاف 3 حالات

كتب- محمد عبيد:

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، حالة الطوارئ داخل صالات الوصول، مع الركاب القادمين من دول (جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني)، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في هذه الدول، واكتشاف 3 حالات فور وصولها من جنوب إفريقيا، في إطار خطة الدولة لمكافحة عدوى انتقال الفيروس، وتنفيذًا لتعليمات لجنة الطوارئ العليا الخاصة بـ"كورونا".

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، قامت بالتنسيق مع شركات الطيران وسلطات المطار المختلفة لمعرفة الركاب القادمين من هذه الدول على مختلف الرحلات، وتقوم بإجراء تحليل ID NOW ‏على الركاب القادمين من تلك الدول، وفي حالة ظهور إصابة أي راكب من جنسيات مختلفة يمنع دخوله البلاد وتتم إعادته على نفس الرحلة، بينما إذا كان الراكب مصريًّا يتم نقله إلى إحدى مستشفيات الحميات لاستكمال علاجه، وذلك ما حدث مع الحالات الثلاث المصابة، والتي تم اكتشافها بالمطار فور وصولها من جنوب إفريقيا، وتقوم سلطات الحجر الصحي بتشديد الإجراءات داخل صالات الوصول على القادمين من الخارج؛ سواء مصريين أو أجانب .

ووجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رؤساء الشركات التابعة بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا -والمتبعة منذ بداية الجائحة- بكل المطارات؛ خصوصًا المطارات الدولية، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا "أوميكرون"، استعدادًا لاستقبال إجازات الكريسماس والمتوقع فيها زيادة حركة الطيران .