وزير التنمية المحلية يكرم المحافظات الفائزة بجوائز أفضل تجربة تنموية

كتب- محمد نصار:

كرَّم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمشاركة أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار.

تعتمد المسابقة على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني .

شارك في حفل التكريم الذي أقامته الوزارة، اليوم السبت، بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء وممثلي اللجان، وعدد من قيادات الوزارة.

وسلم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المسابقة الأولى الخاصة بمراكز معلومات المحافظات، المحافظين الفائزين بالمراكز الخمس الأولى، حيث تسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع تكريم المركز الأول، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المركز الثاني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المركز الثالث، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز الرابع، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المركز الخامس .

وأعقب ذلك تكريم الفائزين من المحافظات وباقي جهات الدولة التي شاركت في المسابقة، وفي ما يخص المحور الأول الخاص بمسابقة التجارب التنموية الناجحة، سلَّم اللواء محمود شعراوي وأسامة الجوهري، كلاً من نجلاء محمد عبد الرحمن مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوادي الجديد، جائزة المركز الأول، وحازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، جائزة المركز الثاني، ومحمد مغربي درويش مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحر الأحمر، جائزة المركز الثالث، وفي ما يخص المحور الثاني للمسابقة والخاص بدراسات دعم القرار، سلم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، الفائزين؛ وهم: هاني مسعد يوسف مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالجيزة، جائزة المركز الأول، واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، المركز الثاني، وخالد مصطفى السعداوي، سكرتير عام محافظة السويس، جائزة المركز الثالث .

وسلم اللواء محمود شعراوي وأسامة الجوهري، في ما يخص المحور الثالث للمسابقة الخاص بنظم المعلومات وقواعد البيانات، حاتم نبيه بيومي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمنوفية، جائزة المركز الأول، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، جائزة المركز الثاني، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، جائزة المركز الثالث .

وجاءت محاور مسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية، كالتالي:

المحور الأول: جائزة أفضل مدير إدارة للنظام، فاز بها في المركز الأول محافظة جنوب سيناء، وتسلم الجائزة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والمركز الثاني محافظة أسوان، وتسلم الجائزة عبير مشعل مسؤول النظام بمحافظة أسوان، والمركز الثالث مؤسسة "روزاليوسف" وتسلم الجائزة هبة صادق، رئيس مجلس إدارة "روزاليوسف".

المحور الثاني: جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام، وفاز بها بالمركز الأول محافظة الشرقية وتسلمها دكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمركز الثاني محافظة جنوب سيناء وتسلمها محمد عبد المعطي وكيل إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمركز الثالث محافظة أسوان، وتسلمها العميد أحمد إسماعيل، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي

المحور الثالث: جائزة أفضل مستخدم للنظام، فاز بالمركز الأول بها هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وتسلمتها سارة ماجد إخصائي أول متابعة وتقييم، والمركز الثاني جامعة دمنهور وتسلمها منال مصطفى مدير عام المشروعات، والمركز الثالث محافظة الغربية، وتسلم الجائزة حنان مليجي كبير أخصائيين بالمحافظة.​