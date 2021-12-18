قانون العمل الجديد.. عمال مصر يكشف مدة الإجازة العارضة للعامل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت اللجنة العمالية المشكلة بمجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن رؤيتها في تعديل المادة 101 من قانون العمل الجديد، بشأن أيام إجازات العارضة للعامل.

ونصت المادة 101 على أن :للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وطالبت اللجنة في رؤيتها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها: بضرورة تعديل المدة لتصبح 7 أيام بدلا من 6 أيام فقط.

كانت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، أعلنت الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

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