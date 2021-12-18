متحور كورونا الجديد.. هل يستطيع تحليل PCR اكتشاف أوميكرون؟

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن تحليل (pcr) قادر على اكتشاف الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا حتى مع متحور "أوميكرون" الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وأضاف المصدر، لمصراوي: "حتى نعرف أي نوع من المتحورات أو سلاسل كورونا، وهل هو دلتا أو أوميكرون؟ يتطلب الأمر إجراء تحليل خاص يسمى التسلسل الجيني وتجريه المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان كورونا اليومي أمس الجمعة وجود 3 حالات إيجابية مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن بحثًا جديدًا يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 الحالية قد تكون أقل فعالية في محاربة متحور أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة للفيروس.

ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تطورات فيروس كورونا ويوجه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة.

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