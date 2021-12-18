أسعار وشروط اشتراكات السكة الحديد للعاملين بالقطاع الخاص
كتب- مصراوي:
كشفت هيئة السكة الحديد، طريقة وخطوات وشروط استخراج اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة خطوات استخراج هذه الاشتراكات في ما يلي:
- يصرف للعاملين بالقطاع الخاص ويشترط لصرفه استيفاء كل بيانات طالب الاشتراك فقط.
- تستخرج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.
- يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر والمحسنة.
- مدة الاشتراك ثلاثة أشهر وعام .
- شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج (100 نقل) من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات .
- يتم إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل .
- 2 صورة شخصية حديثة.
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