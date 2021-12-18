أسعار وشروط اشتراكات السكة الحديد للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- مصراوي:

كشفت هيئة السكة الحديد، طريقة وخطوات وشروط استخراج اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة خطوات استخراج هذه الاشتراكات في ما يلي:

- يصرف للعاملين بالقطاع الخاص ويشترط لصرفه استيفاء كل بيانات طالب الاشتراك فقط.

- تستخرج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.

- يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر والمحسنة.

- مدة الاشتراك ثلاثة أشهر وعام .

- شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج (100 نقل) من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات .

- يتم إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل .