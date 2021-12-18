Masrawy logo white

أسعار وشروط اشتراكات السكة الحديد للعاملين بالقطاع الخاص

02:40 م السبت 18 ديسمبر 2021
أسعار وشروط اشتراكات السكة الحديد للعاملين بالقطاع الخاص

هيئة السكة الحديد

كتب- مصراوي:

كشفت هيئة السكة الحديد، طريقة وخطوات وشروط استخراج اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة خطوات استخراج هذه الاشتراكات في ما يلي:

- يصرف للعاملين بالقطاع الخاص ويشترط لصرفه استيفاء كل بيانات طالب الاشتراك فقط.

- تستخرج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.

- يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر والمحسنة.

- مدة الاشتراك ثلاثة أشهر وعام .

- شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج (100 نقل) من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات .

- يتم إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل .

  • 2 صورة شخصية حديثة.

267775607_218876113742786_2106526435141150979_n267821210_218876190409445_2491512997056980945_n267779844_218876143742783_3096674268792787075_n

هيئة السكة الحديد اشتراكات السكة الحديد العاملين بالقطاع الخاص أسعار اشتراكات السكة الحديد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصر تخسر المركز الثالث بكأس العرب لصالح قطر بركلات الترجيح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا