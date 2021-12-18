برلماني يكشف سبب شكوى أولياء الأمور من صعوبة مناهج الابتدائي وسبل الحل

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ضعف تدريب وتأهيل المعلمين؛ لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي في ظل المناهج الجديدة لتلك المرحلة التعليمية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لشكوى أولياء الأمور من صعوبة مناهج المرحلة الابتدائية وبشكل خاص الصف الرابع، يرجع إلى الخلل في توصيل تلك المناهج الجديدة للطلاب، من خلال وجود معلمين مؤهلين لذلك، بالإضافة إلى توافر الأدوات والإمكانات اللازمة.

وقال زين الدين، في تصريحات، اليوم السبت: أرى أن المناهج الجديدة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، جيدة وتقضي على ظاهرة الحفظ وتنقل الطلاب إلى مستويات الفهم والتفكير؛ ولكن نجاح تلك التجربة يتطلب وجود عدد كبير من العوامل؛ في مقدمتها معلمون مدربون جيدًا، وكذلك توصيل تلك المناهج إلى الطلاب عبر الأنشطة العملية بشكل أكبر من الشرح النظري، وهو الأمر الذي يتطلب توافر إمكانات بالمدارس، بالإضافة إلى وجود المعلمين وحرصهم على التفاعل.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد أغلب المدارس الابتدائية في المحافظات، لم يعين بها معلمون خريجو كليات التربية؛ حيث يعمل المعلمون القدامى والذين يمتلكون خبرة تعليمية كبيرة، ولكن لا يمتلكون مهارات التعامل مع المناهج الجديدة، الأمر الذي تسبب في شكوى أولياء الأمور حاليًّا من صعوبة المناهج.

وطالب النائب بضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الجديدة؛ من خلال التدريب المستمر بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، من خلال كليات التربية بالجامعات، وتنظيم دورات تدريبية بشأن المناهج الجديدة، حتى يتمكن المعلم من توصيل تلك المناهج بشكل شيق للطلاب.

وأكد عضو مجلس النواب على أن المعلم يتولى دورًا أساسيًّا في منظومة التعليم، وبالتالي فعند الاهتمام به ستكون هناك نتائج جيدة لتطوير التعليم على أرض الواقع؛ الأمر الذي يتطلب منا زيادة الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم جيدًا؛ للحصول على نتائج تعليمية جيدة.

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