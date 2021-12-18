برلماني: الحكومة تتجه لزيادة الاستثمارات العامة 100% للمحافظات الأكثر فقرًا

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اتجاه الحكومة في خطة العام المالي 2022/2023 إلى زيادة في الاستثمارات الحكومية لبعض المحافظات؛ خصوصاً الأكثر فقراً بنسبة تتراوح بين 100% و60% وفق عدد من المعايير، مع مراعاة نسبة الفقر في كل محافظة ونسبة عدد السكان واحتياجهم إلى الخدمات، بالإضافة إلى موقع كل محافظة بالنسبة إلى موقعها بالجمهورية وتأكيد الحكومة أن محافظات سوهاج وأسيوط وقنا سيكون لها النصيب الأكبر في الاستثمارات بجانب المحافظات الحدودية نظرًا لاحتياج تلك المحافظات إلى الاستثمارات والتنمية .

وقال زين الدين،في بيان له اليوم السبت، إن هذا الاتجاه من الحكومة يتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وإعطاء الأولوية القصوى لمواجهة المشكلات داخل المناطق الأكثر فقراً والمناطق الحدودية .

وأكد النائب أن تنفيذ هذه الخطة وزيادة الاستثمارات الحكومية مع ما يتم من إنجاز كبير وغير مسبوق في تنفيذ المبادرة التاريخية "حياة كريمة" سوف يحول جميع المحافظات والمناطق الأكثر فقراً إلى مناطق تنموية واقتصادية واعدة؛ خصوصاً في ظل الحوافز التشجيعية الكبيرة التي تقدمها الدولة لتملك وإدارة الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بخطط الحكومة في مراعاة المحافظات التي تعاني كثافة سكانية عالية في بعض المناطق أو ما يُعرف بخلل في التوزيع السكاني داخل المحافظة والعمل على زيادة السقف التمويلي لمثل تلك المحافظات؛ ومنها المحافظات التي تعاني ارتفاع معدل الفقر وكثافة سكانية مرتفعة وحصر كل المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى الحصر بتلك المشروعات بكل محافظة بهدف الانتهاء منها كلها خلال خطة 2022/ 2023.

وأعرب النائب عن ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط الطموحة، مؤكداً أن جميع محافظات مصر أصبحت مؤهلة وتمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية.. وغيرها على أرضها بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها شبكة الطرق القومية وربط سيناء بالوادي والدلتا والمشروعات القومية الكبرى في الساحل الشمالي ومشروع الدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات الأخرى.

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