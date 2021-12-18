"التعليم" تشارك في فعاليات مؤتمر التعلم للحياة بمحافظة الأقصر

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كتب- أسامة علي:

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات مؤتمر "التعلم للحياة الاستعداد للمستقبل" بمحافظة الأقصر في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2021.

جاء ذلك بمشاركة وحضور موجهي عموم الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية والمهارات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات، ومديري التعليم الابتدائي على مستوى الجمهورية، ومستشاري المواد.

وتناول المؤتمر عدة محاور عن رحلة تطوير التعليم من بداية الصف الأول لرياض الأطفال(kg1) وصوًلا لمناهج الصف الرابع الابتدائي، كما تمحور المؤتمر حول "التّعلم للحياة: الاستعداد للمستقبل ويهدف إلى إعداد المعلّمين وبالتّالي المتعلّمين من خلال تنشئة تدعم دراساتهم وتتخطاها إلى المستقبل.

وذكرت الوزارة أن الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية تقوم خلال المؤتمر بعرض تقديمي عن القضايا والتحديات التي تواجه التغيير والإطار العام للمناهج، والرد على الشائعات التي تواجه منهج الصف الرابع الابتدائي.

وأكدت الوزارة على أن هذا الحدث للتّطوير المهنيّ القائم سيجمع معلمين وتربويّين من المنطقة لتوفير برنامج تدريب وسبل للتّطوير، معدّة خصّيصًا لدعم تطبيق المحتوى الذي تقدّمه مؤسّسة ناشيونال جيوجرافيك ليرنينج، وهو خاص بالمناهج الدّراسيّة لموادّ اللّغة الإنجليزيّة، والدّراسات الاجتماعيّة، والمهارات المهنيّة، وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.

جدير بالذكر أنه من الجهات المشاركة بالمؤتمر الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم السعودية، ووزارة التربية والتعليم بالعراق الشقيقة، وكذلك شركة ناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدة شركاء دوليين ومحليين.​