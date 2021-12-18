الطقس السيئ.. عاصفة ترابية وأمطار وثلوج وحبات برد على هذه المناطق غدا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021.

طقس الأحد

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، بادر على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد

توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط)، على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية)، ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابا على البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الموجة من 2 إلى 4 أمتار.