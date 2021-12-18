علي جمعة: يجب على القيادات الدينية القيام بدورها في الحفاظ على البيئة والأرض

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القيادات الدينية ينبغي أن تقوم بدورها في الحفاظ على البيئة والأرض، انطلاقا من قاعدة "الوعي قبل السعي".

وأضاف خلال كلمته في فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر الدولي "تغير المُناخ"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أن المولى عز وجل أوضح أن العلاقة بين البشر وباقي أجزاء الكون مبنية على حسن الخلق، ولذلك يجب أن يجمل الإنسان من علاقته مع كافة أطياف الكون من جمادات وغيرها.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان خطاء بطبعه، وأن خير الخاطئين التوابون، ودعانا إلى حسن الخلق مع كل الأكوان المحيطة بينا سواء أكان إنسان أو جماد.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن المولى عز وجل أخبرنا أن الكيانات الأخرى تسبح بحمد ربها، وإنه يجب علينا ألا نسرف أو نظلم الغير في تعاملنا معه، لافتا إلى أن من عجائب السيرة النبوية هو ما أخبرنا عنه البخارى أن رجلا سقى كلبا عطشان فدخل الجنة.

وأردف:"المولى عز وجل بدأ كتابة الكريم، باسمه الرحيم لأن الرحمة فيها عطاء، وأن الإنسان لو كان عاصيا، وأظهر رحمة مع الحيوانات نال الرضا من الله".

وشدد على أن الإنسان بنيان الرب وجزء من هذا الكون فيجب معاملته بما يستحقة من تكريم، ويجب أن يعلم أن الجميع إخوة له وأن دور القيادات الدينية يتمثل في زيادة الوعي لدى الناس، وأنه لابد من القيام ببرامج ومبادرات للحفاظ على هذا الكون من كل فساد أو تهديد.

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