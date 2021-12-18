القوى العاملة: تعيين 838 شابا بمحافظة سوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 838 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 قادرون باختلاف.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 215 فرصة عمل.

وأضاف سعفان أن المديرية نفذت دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة استفاد منها 134 متدربا ومتدربة.

وأوضح الوزير أن المديرية فتشت على 629 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 38 محضرا، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و7 ندوات سموم بيضاء، و10 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 181 عاملا وعاملة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، إنه تم صرف مليون و462 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 2472 عاملا منهم 115 منحة مولود بإجمالي 232 ألف جنيه و21 منحة زواج بمبلغ 63 ألف جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 26 ألف جنيه، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2322 عاملاً مسجلاً بإجمالي مليون و161 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 572 عاملاً جديداً.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 94 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى ومصاريف علاج وأدوية لـ 515 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أبوزيد، أن المديرية استخرجت 1648 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 16 شكوى، تم تسوية 4 شكوى منها ودياً، وإحالة 4 شكاوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 244 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ157 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 14 شكوى ومنح 11 ترخيص وعمل 16 حملة تفتيشية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1069 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

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