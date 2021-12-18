مسئولو الإسكان يتفقدون الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي الوزارة، والجهاز التنفيذي، محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، زيارتهم لمحافظة الإسكندرية بتفقد مشروع نقل مأخذ مدينة برج العرب من دليل ترعة مريوط إلى الكيلو 83.7 على ترعة النوبارية، وتم نهو الأعمال وجار نهو الربط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتقدم بالشكر للعاملين بالمشروع، على الجهد المبذول في تنفيذ مشروع نقل المأخذ، والتغلب على جميع التحديات والصعوبات التي واجهت التنفيذ.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية لاتمام تجارب التشغيل، وتسليم المشروع، وضرورة الحفاظ على جودة المنشآت بالمشروع، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، وتوفير ما يقرب من 2 مليون م3 مياه يوميا بالميزان المائي بالتنسيق مع المسؤلين من وزارة الموارد المائية والري.

وتفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، وهو مشروع كبير يتم تنفيذه لأول مرة في محافظة الإسكندرية وبأعلى جودة، ويهدف للحفاظ على البيئة، وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الناتج عن معالجة الحمأة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث سيتم متابعة المشروع بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني وحل أي مشكلات ومعوقات قد تأخر التنفيذ.

وعقد إسماعيل اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات، حيث شدد على شركة المقاولات العاملة بالمشروع، واستشاري المشروع، بضرورة تكثيف العمل واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لتدارك التأخر في الموقف التنفيذي، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها لنهو المشروع والتي تم عرضها على وزير الإسكان، حيث وجه بالمتابعة الأسبوعية لسير العمل بالمشروع حتى يتم الانتهاء من تنفيذه وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تأخر التنفيذ.

وفي ختام الزيارة أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية على أنه سيتم متابعة موقف المشروعات متابعة دورية وعرض الموقف على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وتم التأكيد على مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والعاملين به، على مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي محافظة الإسكندرية.

ووجه الشكر للعاملين بمشروعي نقل مأخذ مياه مدينة برج العرب، ومعالجة الحمأة بمحطة الصرف الصحي الشرقية.​