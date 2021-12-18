شعراوي يشهد احتفالية تكريم المحافظات الفائزة في "أفضل تجربة تنموية"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية، يأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية التدريب ودورها في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة ، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وقال وزير التنمية المحلية إن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في أداء الإدارة المحلية؛ ما دفع بالقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء نحو تشريف الوزارة والمحافظات بالقيام بأدوار إشرافية وتنسيقية وتنفيذية بالغة الأهمية في إطار المشروعات والبرامج القومية الكبرى التي تتبناها الدولة ويرعاها الرئيس.

وأشار شعراوي إلى أنه ربما يكون دور وزارة التنمية المحلية في برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" دليلًا على مستوى ثقة القيادة السياسية في آليات الإدارة المحلية، كما أن النجاح الذي حققته الإدارة المحلية في تنفيذ برنامج قومي كبير كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دليل آخر على أن الرهان على قدرات وطاقات الإدارة المحلية رهان في محله ورهان على المستقبل .

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الوزارة اليوم السبت، بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية؛ هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني.

وشارك فى الاحتفالية كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ وهي المحافظات الفائزة بالمراكز الأولى فى المسابقة، وكذا حضور عدد من نواب المحافظين وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء وممثلي اللجان، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب شعراوي بجميع الحضور في مركز التدريب بسقارة، الذي تعتبره الوزارة الذراع التدريبية والعلمية للإدارة المحلية، قائلًا: نتطلع إلى بيت خبرة كبير قادر على دعم كل وحدات الإدارة المحلية مستقبلًا .

وأضاف شعراي: احتفالنا اليوم دليل على أن الإدارة المحلية وكوادرها قادرون دوماً على النجاح في ما يوكل إليهم من مهام ومسؤوليات ، وقادرون على التميز وتقديم نماذج ملهمة، والدليل على ذلك ما يتلقاه كوادر الإدارة المحلية من تقديرات وما يحققونه من فوز في المسابقات التي تجريها مؤسسات الدولة المختلفة بغرض تحفيز وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

وقدم وزير التنمية المحلية التهنئة لمحافظات الوادي الجديد والبحيرة والبحر الأحمر وشمال سيناء والشرقية؛ لفوزها بجوائز أفضل تجارب تنموية ناجحة ضمن مسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهنأ محافظات الجيزة ودمياط والسويس والوادي الجديد وبني سويف؛ لفوزهم في مسابقة أفضل دراسة دعم قرار، وكذلك محافظات المنوفية والمنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد؛ لفوزها في مسابقة أفضل نظام لقواعد البيانات، وهنأ الزملاء الذين فازوا في مسابقة التميز الحكومي الأخيرة، والزملاء الذين تخرجوا في دورات قادة المستقبل التي ينظمها المركز بسقارة .

وأكد شعراوي الجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية في تطوير نظم وسياسات ومجالات عمل الإدارة المحلية، وتبني ممارسات أكثر كفاءة في كل قطاعات العمل المحلي، لافتاً إلى أن منظومة الممارسات المطورة التي نحرص على تطبيقها وتعميمها في السنوات الأخيرة سبق تطبيقها بشكل تجريبي في عدد من البرامج والمشروعات التي ترعاها أو تشرف عليها الوزارة؛ ومن أهمها برنامج تنمية الصعيد، وتتضمن ممارسات التخطيط المحلي التشاركي المتكامل، ممارسات تطوير نظم الصيانة والتشغيل وإدارة الأصول، منظومة تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، منظومة متابعة التعاقدات والمشتريات العمومية ، فضلاً عن ممارسات التحول الرقمي وممارسات الاستجابة لمعايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، كما تشمل عملية التطوير تبني برامج إدارة محلية مطورة، تسمح للمحافظات بتوجيه استثماراتها في مجالات تلبي احتياجات المواطنين، وتمكنها من التدخل بشكل مباشر لمعالجة المشكلات المحلية .

وتابع الوزير: يتوازى كل ذلك مع توجه الوزارة لتبني هياكل مطورة لوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والقرى والمراكز والأحياء، وجار الآن الاتفاق على هذه الهياكل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد روعي فيها أن تعكس الأدوار الجديدة والتوجهات الحديثة في عمل الإدارة المحلية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه كجزء أصيل من عملية إعادة الهيكلة والتطوير، فإننا نعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية وبالمحافظات وتذليل كل العقبات أمامها وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وأكد شعراوي تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين أو بروتوكولات التعاون الثلاثية التي يتم توقيعها بين الوزارة والمحافظات والأكاديمية؛ لتلبية احتياجات المحافظات من التدريب، ويتضمن التعاون مع الأكاديمية تطوير وإعادة هيكلة مركز سقارة من النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية، بالإضافة إلى تنمية علاقات المركز الدولية والإعلامية وصولًا إلى تحويله لأكاديمية للتنمية المحلية .

وأوضح شعراوي أنه يتابع عبر تقارير منتظمة من فريق الوزارة أداء ومخرجات عمل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ونتائج التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتشير هذه التقارير إلى أن المركز ينظم نحو 130 دورة في العام الواحد يستفيد منها 7 آلاف من أبناء الإدارة المحلية، كما يتم تخريج نحو 60 متدرباً سنوياً من دورة قادة المستقبل، فضلاً عن العمل المتواصل مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي نعمل من خلاله على تدريب نحو 500 قيادة محلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز والأحياء وغيرهم من كوادر الإدارة المحلية .

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بتقديم الشكر لكل المحافظات وأبناء الإدارة المحلية الذين قدموا نماذج متميزة وفازوا في المسابقات التي التحقوا بها، ودعا كل العاملين في كل وحدات الإدارة المحلية لمواصلة العمل والجهد والاستفادة من فرص التدريب والتأهيل لنكون دومًا على قدر ثقة القيادة السياسية.