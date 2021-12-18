رئيس جامعة الأزهر يدعو لصياغة مقرر دراسي للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن قضية المناخ قضية قديمة حديثة متجددة، وتعد من أكثر القضايا التي يشهدها الكوكب تعقيدًا، ورغم ذلك لا تشغل أذهان كثير من العامة الذين يظنون أن المناخ لا يتأثر بأفعال البشر.

وأوضح المحرصاوي خلال كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر جامعة الأزهر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يقام تحت عنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة"، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية والخطورة، في ظل ظروف صحية لم يسلم منها قُطر في أرجاء كوكب الأرض، حيث ضرب وباء "كورونا" المستجِد بتحوراته وأطواره المختلفة كل دول العالم، فأصاب وقتل الملايين، وأرعب كل سكان هذا العالم.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الشعوب الفقيرة مازالت تدفع فاتورة باهظة، ثمنًا لرفاهية الدول الصناعية الكبرى، واستغلالها للبيئة وتسببها في التلوث وارتفاع درجة حرارة الكوكب، موضحًا أن الشعوب النامية أصبحت لا تطيق فقرًا على فقر، ولا وباءً فوق مرض، ولا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فوق أراضٍ أريد لها أن تبقى قابعة في صفوف العالم الثالث.

ووجه المحرصاوي نداءً إنسانيًا لجميع المختصين من العلماء وقادة الأديان وقادة المجتمعات وكل ضمير حي بضرورة وضع مستقبل الأجيال القادمة نصب أعينهم والتفكير في شكل العالم، من خلال اضطلاع كل طرف بمسؤولياته، والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة، الذي أقرته الأديان والمواثيق الدولية، مؤكدا أن التضامن الإنساني العالمي هو الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة الراهنة.

ودعا رئيس جامعة الأزهر لتشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعليمي عن مخاطر التغيرات المناخية والبيئية وكيفية مواجهتها والحد منها، بأسلوب مبسط، يناسب الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية، مؤكدًا أن الأزهر على أتم الاستعداد للمشاركة في كافة مراحل هذا المشروع الإنساني المهم، وتعميم هذا المنهج حال خروجه إلى النور وتضمينه في المقررات الدراسية التي تدرس لأبنائنا داخل جامعة الأزهر في مختلف الكليات والمراحل التعليمية.

وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.