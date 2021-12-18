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نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

11:27 ص السبت 18 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، كما عقد اجتماعا مع مسئولي الجهاز وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وتجول نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بمختلف مكونات المشروع، لتفقد أعمال إنشاء الوحدات السكنية وأعمال تشطيب الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعددٍ من العمارات بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وجارٍ تنفيذ باقي العمارات.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة تضم 1924 وحدة سكنية و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

نائب وزير الإسكان المشروعات القومية تطوير منطقة سور مجرى العيون سور مجرى العيون

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