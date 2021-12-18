الجيزة: ممشى حضاري جديد في نطاق فيصل قريبا - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع أجهزة المرافق المختلفة (مياه شرب- صرف صحي- كهرباء- غاز طبيعي)، بدء تنفيذ أعمال تحويل للخطوط المتعارضة مع أعمال التطوير التي سوف يشهدها قطاع المريوطية- فيصل والمنطقة المحصورة بين شارعَي الأهرام وفيصل بنطاق المريوطية.

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، أنه جار إنجاز الأعمال لبدء التطوير وإنشاء ممشى حضاري جديد يحدث طفرة حضارية للمنطقة أسوةً بما تم تنفيذه بنطاق المريوطية قطاع الهرم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة ووزارة الموارد المائية والري للبدء في أعمال تطوير ترعة المريوطية بنطاق فيصل.