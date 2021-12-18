الشتاء لم يبدأ بعد.. البحوث الفلكية يكشف موعد الشتاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك الأسبق، موعد بداية فصل الشتاء وفقا للحسابات الفلكية لعام 2021.

وقال تادرس لمصراوي، إن فصل الشتاء، يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحدث الانقلاب الشتوي في توقيت ثابت دائما وهو 21 ديسمبر وذلك وفقا للحسابات الفلكية، موضحا أن الانقلاب الشمسي الشتوي يحدث في هذا اليوم ليميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

بداية الشتاء فلكيا

أضاف أستاذ الفلك أن يوم الثلاثاء هو بداية فصل الشتاء فلكيا -(الانقلاب الشتوي)- في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وتابع: عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعني أنه أبرد يوم في السنة، لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

أقصى ميل لمحور دوران الأرض

أشار تادرس إلى أن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في المدار، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.

وعن ذروة فصل الشتاء، قال أستاذ الفلك، إن ذروة فصل الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط، في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن.