التنمية المحلية: احتفالية لتكريم المحافظات الفائزة بأفضل تجربة تنموية.. اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنظيم الوزارة احتفالية كبرى اليوم السبت؛ لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، لافتاً إلى أنه تم إضافة مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني .

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لإلقاء الضوء على النقاط المضيئة والثروات المعرفية بمراكز معلومات المحافظات، وتوثيق التجارب الرائدة والمساهمة في تعميمها في جميع المحافظات وتشجيع وتحفيز العاملين بها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق نقلة نوعية داخل مؤسسات الدولة وتطويرها وتحفيز العنصر البشري.

وأكد شعراوي على أن المسابقة تتضمن اختيار 5 محافظات فائزة في كل محور، موضحاً أنه سيتم منح جوائز مالية وشهادات تقدير لها، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء والمحافظات؛ لتشكيل لجان لتقييم مساهمات المحافظات المتقدمة للمسابقة، والتأكد من التزامها بمعايير الجودة المطلوبة وترتيب المحافظات الخمس الفائزة في كل محور من محاور المسابقة الثلاث.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 والتي تستهدف التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار وتمكين الإدارات المحلية؛ مما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمل، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، ودعم نظم الرصد والتقييم والمتابعة وإتاحة البيانات،وتحقيق نقلة في نوعية أداء عملها وخدماتها بسهولة ويُسر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين مادياً ومعنوياً بحضور محافظي المحافظات الفائزة ونواب المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلسي الشيوخ والنواب ووكيلي وأمناء السر باللجنتين .

وأكد شعراوى أنه تم وضع عدة معايير لاختيار الفائزين في محور التجارب التنموية الناجحة؛ أهمها العائد التنموي للتجربة ومدى استمراره وآلية التنفيذ والوضع قبل وبعد تنفيذ التجربة والنظام الجغرافي لها وفرص العمل التي وفرتها وأعداد المستفيدين، أما محور دعم القرار فيتم الاختيار وفقاً لجودة البيانات والمؤشرات، وتوافر بدائل الحلول التي تسهم في دعم القرار.

وقال وزير التنمية المحلية إن محور نظم المعلومات وقواعد البيانات يستند إلى عدة معايير؛ أهمها احتواء النظام على تقارير ومؤشرات وسرعة إدخال واسترجاع البيانات وإجراءات الصيانة والدعم الفني، والعائد من النظام ومدى الاعتمادية عليه إضافة إلى واجهة النظام ووجود دليل للمستخدم، لافتاً إلى أن مسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني بالمحافظات والتي تمت إضافتها، وتتضمن ثلاثة محاور وهي أفضل مدير للنظام والأكثر مهارة ومعرفة، وأفضل إدارة تعتمد في عملها على استخدام وظائف الذاكرة المؤسسية، وأفضل موظف يعمل على الذاكرة المؤسسية ولديه مختلف المهارات.

وأضاف شعراوي أنه تم إعداد دليل للمسابقة يتضمن جميع التعليمات التنظيمية المتعلقة بها وتم تعميمه على جميع المحافظات، مشيراً إلى إنه سيتم تنفيذ تجارب المحافظات الفائزة في باقي المحافظات لتحقيق الاستفادة القصوى منها ولتعظيم العائد، وضمان استمرارية النجاح، وترسيخ قيم الانتماء والمبادرة، وتقاسم المعارف بين محافظات مصر وتشجيع وتحفيز العاملين الناجحين مادياً ومعنوياً .​