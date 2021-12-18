من جنوب أفريقيا لحميات العباسية.. قصة أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون في مصر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الحالات المصابة.

أين اكُتشف الحالات؟

نجحت سلطات الحجر الصحي في اكتشاف الإصابات الثلاث بالمتحور الجديد من بين 26 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

كيف اكُتشفت الإصابات؟

كثفت سلطات الحجر الصحي أعمال الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون.

وقال مصدر بالوزارة، لمصراوي، إنه يتم إجراء اختبار سريع للركاب القادمين إلى مصر من الدول التي سجلت إصابات بمتحور أوميكرون، خاصة من دول الجنوب الإفريقي.

وبوصول الطائرة التي أقلت الركاب المصابين بالمتحور، تم إجراء الاختبار السريع، وثبت إيجابية التحليل ل26 حالة، فتم إجراء PCR لهم بشكل عاجل، فأكد إيجابية العينة.

وجرى عزلهم في أحد مستشفيات العزل، وإرسال العينات الى المعامل المركزية لتحليلها.

وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، يوم الخميس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

أين ذهبت الحالات؟

المصدر أكد أنه تم تحويل المصابين بالمتحور الجديد، وباقي الحالات المصابة بكورونا من بين الركاب، إلى مستشفى حميات العباسية مع تخصيص عنبر خاص بهم لعزلهم وخضوعهم لبروتوكول علاج كورونا.

ما حالتهم الصحية؟

قالت الوزارة إن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

من أين جاءوا؟

كشف المصدر أن المصابين كانوا قادمين من جنوب أفريقيا، وهي من أوائل الدول التي سجلت إصابات بمتحور كورونا الجديد.

ما وضع المخالطين؟

قال المصدر إنه تم إجراء تتبع عاجل للمخالطين للحالات المصابة بمتحور أوميكرون، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون.

ما جنسية المصابين؟

قال المصدر إن المصابين "مصريون" وليسوا أجانب.

ما وضع الأجانب الذين اكتشفت إصاباتهم بكورونا؟

بحسب المصدر، فإن اكتشاف الحالات المصابة بمتحور أوميكرون الجديد، تزامن مع اكتشاف إصابات عدد من الركاب الأجانب القادمين إلى مصر، بعد إجراء التحليل السريع لهم، وعلى الفور تم منعهم من دخول البلاد، واتخاذ قرار بإعادتهم إلى دولهم.

ما نوع السلالة التي أُصيب بها باقي الوافدين؟

أوضح المصدر أن نحو 23 مصريا تم اكتشاف إصاباتهم بكورونا في مطار القاهرة، ولكن ثبت أن السلالة التي أصيبوا بها هي لمتحور دلتا، وليس أوميكرون.

مناشدة عاجلة

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما دعت لضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.