متحور أوميكرون.. مصر للطيران توجه رسالة للراغبين في السفر لهذه الدولة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وتورنتو بكندا، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل بعد فترة توقف 3 أسابيع.

وطالبت مصر للطيران الراغبين في السفر على رحلاتها التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعها الإلكتروني أضغط هنا أو الاتصال بوكلاء السياحة والسفر المعتمدين، ولمعرفة متطلبات السفر من وإلى كندا، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني أضغط هنا

كانت الشركة علقت رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا، من فجر 2 ديسمبر في ضوء التعليمات الصادرة بشأن توقف حركة الطيران بين القاهرة وتورنتو تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور أوميكرون.​