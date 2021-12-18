حدث ليلاً| السيسي يوجه بإنشاء مدرسة تعليم حرفة الفخار.. والصحة تكشف حالة المصابين بمتحور كورونا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

43 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310749 حتى اليوم.

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الصحة تكشف حالة المصابين بمتحور أوميكرون

أكد الدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث باسم وزارة الصحة؛ أن مصر لديها نظام ترصد قوي جدا للإصابات بفيروس كورونا لافتا أن الإجراءات تم تشديدها بعد ظهور المتحور أوميكرون.

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الداخلية تكشف غموض اختفاء ربة منزل بالسويس وتنجح في العثور عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف غموض اختفاء ربة منزل بالسويس، ونجحت في العثور عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بشأن اختفاء إحدى السيدات بمحافظة السويس، واستغاثة أهليتها لمساعدتهم في العثور عليها.

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السيسي يوجه بإنشاء مدرسة تعليم حرفة الفخار في مصر القديمة (فيديو)

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدرسة وتخصيصها لتعليم حرفة الفخار في منطقة مصر القديمة.

وناقش الرئيس أحد العاملين في منطقة صناعة الفخار بمصر القديمة، حول المدرسة وشروط بنائها ومساحتها، موجهًا بإنشاءها في النهاية.

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الصحة توضح تفاصيل اكتشاف 3 إصابات بمتحور أوميكرون في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إكتشاف 3 حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، قائلًا: "منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة ان مصر لديها نظام تحفظي واحترازي لترقب المسافرين خاصة من الدول التي أعلنت اكتشاف حالات أوميكرون بها، مضيفًا: "لدينا نظام ترقب وبائي على أعلى مستوى".

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أين اكتشفت "الصحة" الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه تم اكتشاف الحالات الثلاث المصابة بمتحور أوميكرون، من بين عدد من القادمين من جنوب أفريقيا الذين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا والبالغ عددهم 26 مريضاً، في مطار القاهرة الدولي.

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النقل تكشف آخر تطورات الأعمال في المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لأخر أعمال مشروع المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري.

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وفاة طفل ثاني من مصابي حريق عقار "ابني بيتك" في المنوفية

لقي طفل مصرعه بالمستشفى الجامعي في المنوفية، متأثرًا بإصابته بحروق شديدة السبت الماضي، إثر التهام النيران شقة أسرته ما تسبب في إصابة الأب والأم وثلاثة أطفال، توفى أحدهم يوم الحادث، فيما توفى الطفل الثاني اليوم.

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إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري

تزين برج القاهرة بعلم دولة قطر، في ذكرى عيدها الوطني، احتفالًا من الشعب المصري ومشاركة للاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

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مصادر بالطيران المدني: كندا ترفع حظر السفر عن مصر و9 دول أفريقية

قالت مصادر في وزارة الطيران المدني، إن الحكومة الفيدرالية الكندية، أعلنت اليوم الجمعة رفع حظر السفر إلى مصر وتسع دول أفريقية اعتبارًا من غد السبت.

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تونس: بحث العلاقات الثنائية مع سيراليون ومجالات تعزيز التعاون

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية مع سيراليون وإمكانيات التعاون الممكن رصدها لإثراء مجالات هذا التعاون وتعزيزه.

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بوينج تلغي فرض تلقي لقاح كورونا على موظفيها الأمريكيين

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات يوم الجمعة داخليا أنها ستعلق مطلبها الخاص بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل الموظفين الذين يعملون داخل الولايات المتحدة.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيودًا أكثر صرامة مع تجاوز الحالات الحرجة 3000

سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي، بينما سجلت الحالات الحرجة رقما قياسيا زاد عن الألف حالة ، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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النمسا تشدد قواعد دخول أراضيها لوقف انتشار أوميكرون

شددت النمسا حاليا لوائح الدخول إلى أراضيها لاحتواء المتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة أن القواعد التى وضعتها تسمح وحتى إشعار آخر ، للأشخاص الذين لديهم شهادات على تلقي التطعيم الثلاثي أو التعافى من كوفيد-19، بدخول البلاد.

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