"كورونا" في 24 ساعة| اكتشاف 3 حالات "أوميكرون" في مصر.. و مناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 910 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 43 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة عن وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:



43 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

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