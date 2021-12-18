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بعد اكتشاف 3 إصابات بأوميكرون.. مناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين

12:21 ص السبت 18 ديسمبر 2021
بعد اكتشاف 3 إصابات بأوميكرون.. مناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين

متحور كورونا الجديد أوميكرون

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، مناشدة عاجلة للمواطنين في أعقاب إعلانها اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي.

كما دعت المواطنين بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إنه تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور ، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وطبقاً لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

الجدير بالذكر ، أن مصر من خلال تكثيف عمليات الترصد في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلاً عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتا لدول العالم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تأخير ظهور المتحور دلتا في مصر بالمقارنة بدول عديدة.

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