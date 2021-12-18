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بروتوكول تعاون بين "الريف المصري" و"النحالين العرب"

12:16 ص السبت 18 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

وقع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بروتوكول تعاون مع فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، بحضور اللواء مهندس أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

واتفق الطرفان، بموجب هذا البروتوكول، على التعاون المشترك فيما بينهما وتبادل الخبرات في مجال تربية النحل بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يشمل تدريب المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد" على أعمال النحالة الحديثة ومتابعة المستجدات ونتائج البحوث المتعلقة بتربية النحل، والمساهمة في إقامة مشروعات استثمارية لإنتاج أدوات ومستلزمات تربية النحل.

عمرو عبدالوهاب شركة تنمية الريف المصري الجديد حرب ناصر فوزي أراضي الدولة اتحاد النحالين العرب

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