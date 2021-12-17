Masrawy logo white

مصر للطيران: تعليمات جديدة للمسافرين إلى أثينا

11:13 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
مصر للطيران: تعليمات جديدة للمسافرين إلى أثينا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا، بضرورة إجراء اختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى أثينا بـ72 ساعة، أو إجراء Antigen Rapid Test بـ24 ساعة قبل الوصول، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من يوم 19 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ذلك القرار يسري على الأطفال من تجاوز عمرهم 5 سنوات فأكثر، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الشركة أنه على المسافرين على متن رحلاتها الدولية، ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم، من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 من داخل مصر.

شركة مصر للطيران أثينا تحليل PCR فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل رسميًا.. الصحة تعلن اكتشاف 3 إصابات بمتحور أوميكرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا