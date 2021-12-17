مصر للطيران: تعليمات جديدة للمسافرين إلى أثينا

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا، بضرورة إجراء اختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى أثينا بـ72 ساعة، أو إجراء Antigen Rapid Test بـ24 ساعة قبل الوصول، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من يوم 19 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ذلك القرار يسري على الأطفال من تجاوز عمرهم 5 سنوات فأكثر، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الشركة أنه على المسافرين على متن رحلاتها الدولية، ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم، من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 من داخل مصر.