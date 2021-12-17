كتب– أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من السبت 18 ديسمبر حتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

السبت 18 ديسمبر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

الأحد 19 ديسمبر:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم – مطروح – الاسكندرية – البحيرة – كفرالشيخ – دمياط).

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 2-4 متر.

الاثنين 20 ديسمبر:

نشاط رياح على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية قد تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم، مطروح- الاسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا (الغربية - الشرقية – المنوفية) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70-75 ساعة) وارتفاع الموج 4 – 5 أمتار.

الثلاثاء 21 ديسمبر:

أمطار خفيفة الى متوسطـة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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