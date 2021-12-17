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صنايعي فخار للرئيس: "مشغل ولادي الـ16 معايا".. والسيسي: ما شاء الله لا قوة إلا بالله (فيديو)

10:54 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
صنايعي فخار للرئيس: "مشغل ولادي الـ16 معايا".. والسيسي: ما شاء الله لا قوة إلا بالله (فيديو)

السيسي يستمع لطلبات واحتياجات العاملين

(مصراوي):

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد العاملين في منطقة صناعة الفخار في مصر القديمة، حول مشاكله، وماذا يريد من الدولة.

وقال العامل، إنه يعمل في صناعة القراميد بصحبة ابناءه الـ16، ورد الرئيس: "أنت مخلف 16"، وقال العامل: "آه كلهم شغالين معايا"، وقال الرئيس: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

وأضاف العامل: "كل ما نريده رضاك عننا، يا ريس"، وصافح الرئيس أحد الأطفال من أحفاد العامل.

عبدالفتاح السيسي السيسي صناعة الفخار مصر القديمة

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