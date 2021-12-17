​ "الفاو" و"الزراعة" يدعمان التوسع في الغابات

كتب- أحمد مسعد:

اجتمعت اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورؤساء الهيئات الإقليمية للغابات لأمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا ومسؤلي أقسام الغابات بالمكاتب الإقليمية للفاو.

وأكد عزوز، اليوم الجمعة، أنه تم تنظيم الدورة الدورة الخامسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2021 واستضافتها مصر، حضرها 110 مشاركين من 17 دولة عضو و7 منظمات دولية كما تضمنت الدورة فريقًا رفيع المستوى بشأن تعزيز الحوار الإقليمي عبر القطاعات بخصوص مسائل الزراعة والغابات.