صاحب مصنع فخار يعرض مشكلته للرئيس.. والسيسي: "متشيلش هم" (فيديو)
(مصراوي):
ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد العاملين في منطقة صناعة الفخار في مصر القديمة، بشأن مشكلاته واحتياجاته.
وقال العامل، إنه كان يمتلك مصنع مكون من 4 أدوار، ما كان يساعده في زيادة الإنتاج، لكن الآن لا ينتج إلا القليل غير الكافي للتصدير، بسبب ضيق مساحة مصنعه، وطلب من الرئيس السيسي مساعدته في هذا الأمر، وقال له الرئيس: "هنشوف المشكلة دي، متشيلش هم، اللي أنت عايزه هنعملهولك".
يأتي هذا في إطار جولة تفقدية للرئيس السيسي اليوم الجمعة، في منطقة صناعة الفخار في حي مصر القديمة.
الفيديو..
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