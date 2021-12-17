Masrawy logo white

صاحب مصنع فخار يعرض مشكلته للرئيس.. والسيسي: "متشيلش هم" (فيديو)

10:47 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
صاحب مصنع فخار يعرض مشكلته للرئيس.. والسيسي: "متشيلش هم" (فيديو)

السيسي يستمع لطلبات واحتياجات العاملين

(مصراوي):

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد العاملين في منطقة صناعة الفخار في مصر القديمة، بشأن مشكلاته واحتياجاته.

وقال العامل، إنه كان يمتلك مصنع مكون من 4 أدوار، ما كان يساعده في زيادة الإنتاج، لكن الآن لا ينتج إلا القليل غير الكافي للتصدير، بسبب ضيق مساحة مصنعه، وطلب من الرئيس السيسي مساعدته في هذا الأمر، وقال له الرئيس: "هنشوف المشكلة دي، متشيلش هم، اللي أنت عايزه هنعملهولك".

يأتي هذا في إطار جولة تفقدية للرئيس السيسي اليوم الجمعة، في منطقة صناعة الفخار في حي مصر القديمة.

الفيديو..

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصنع فخار منطقة صناعة الفخار حي مصر القديمة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل رسميًا.. الصحة تعلن اكتشاف 3 إصابات بمتحور أوميكرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا