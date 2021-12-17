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إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري

09:51 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
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(مصراوي):

تزين برج القاهرة بعلم دولة قطر، في ذكرى عيدها الوطني، احتفالًا من الشعب المصري ومشاركة للاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

وتحتفل دولة قطر بعيدها الوطني، وهو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر على يد مؤسسها الشيخ جاسم في 18 ديسمبر من عام 1978 ويعتبر هذا التاريخ من كل عام بمثابة يوم لتذكر بطولات الآباء والأجداد ومجهوداتهم في بناء دولة قطر.

ونشر الحساب الموثق لسفارة قطر في القاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للبرج مضاء بألوان العلم القطري.

العلم القطري الشعب المصري العيد الوطني لدولة قطر

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