النقل تكشف آخر تطورات الأعمال في المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لأخر أعمال مشروع المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري.

وقالت الوزارة: "يستمر العمل على مدار الساعة في تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري، ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات".