إجبار التلاميذ على اللقاح وتخفيف المناهج.. الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات

كتب- أحمد مسعد:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي رد المركز الإعلامي على 6 شائعات كما يلي..

- هل فرضت الحكومة شروطًا جديدة على مستفيدي "تكافل وكرامة" بسبب بطاقات "ميزة"؟

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة 10 ديسمبر، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض شروط جديدة على مستفيدي "تكافل وكرامة" حال التحويل من بطاقات الصرف التقليدية إلى بطاقات الصرف "ميزة"، لا أساس له من الصحة.

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- الحكومة تكشف حقيقة الجداول المتداولة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوي

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،اليوم الأحد 12 ديسمبر، إن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي "غير صحيح".

- الحكومة تنفي إجبار التلاميذ على التطعيم بلقاحات كورونا لدخول الامتحانات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، غير صحيح.

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- الحكومة تنفي افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها في الإضرار بالبيئة

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها في الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية.

- الحكومة تحسم الجدل بشأن حذف أجزاء من مناهج الابتدائي والإعدادي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لإصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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- الحكومة تنفي تدشين صفحات على مواقع التواصل لتقديم خدمات تموينية مقابل مبالغ مالية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، لا أساس له من الصحة.

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