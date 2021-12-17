كورونا في أسبوع| أكثر من 250 وفاة.. و5100 إصابة جديدة

كتب– أسامة علي:

سجلت وزارة الصحة والسكان، نحو 5143 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 268 حالة آخرين نتيجة تداعيات الفيروس، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إنه بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 310049 حتى أمس الخميس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وينشر "مصراوي" عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي:

- "49 حالة وفاة".. الصحة تصدر بيان كورونا ليوم السبت

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

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- 45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 863 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

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-44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 799 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

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- 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 822 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

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- 48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

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- 31 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 901 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

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