إعفاء مدير أوقاف جنوب القاهرة من منصبه.. ووقفه عن العمل

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعفاء الشيخ "فتحي.م." المكلف بتسير أعمال إدارة جنوب القاهرة، وعودته إلى عمله الأصلي، لتقصيره في أداء واجبه الوظيفي بتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه تم وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب، بناء على الخطاب الوارد من مديرية القاهرة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي، وبخاصة من يمكن شخصًا غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر.