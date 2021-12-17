حدث في 8 ساعات| توجيه حكومي بشأن التاكسي ووفاة ماجد الفطيم وطقس السبت

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة كان أبرزها، محافظ القاهرة يصدر توجيهًا بشأن سيارات التاكسي في العاصمة، والرئيس السيسي يتفقد عددًا من المشروعات القومية في القاهرة الكبرى، والأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت، ووفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

- الطقس غدا.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وبرودة تصل للصقيع بهذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس غدا السبت معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

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- وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

توفي، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إماراتية.

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- محافظ القاهرة يصدر توجيها بشأن سيارات التاكسي في العاصمة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة عمل دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات بالعاصمة وحركة تردد السيارات عليها ومدى تكدس الخطوط، وخطوط السير.

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- مفتي الجمهورية لمصراوي: وجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.. والنقاب "عادة"

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النقاب ليس فرضا بل هو عادة، ولا صحة لوجوب ارتداؤه في الإسلام.

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