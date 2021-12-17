أساسي وبديل.. ننشر نظام إعطاء الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا (خاص)

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن نظام إعطاء الجرعات التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في أعقاب اعتماد الحكومة رسميا قرار منح الجرعة الثالثة لمن مرت 6 أشهر على جرعتهم الثانية، مع إعطاء الأولوية لعدد من الفئات على رأسها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

لكن المصدر أوضح أن وزارة الصحة وضعت نظاما لإعطاء الجرعة الثالثة المعززة، وحددت نوعا أساسيا من لقاح كورونا، ونوعا بديلا حال عدم توافر النوع الأساسي بالوحدة الصحية التي سيذهب إليها المواطن.

وبدأت وزارة الصحة توجيه رسائل حصول المواطنين على الجرعة الثالثة خلال الأيام المقبلة وذلك بدءا بالفئات المستهدفة الأولى بالرعاية.

وأرسل الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، توجيها إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، حصل عليه مصراوي، بنظام إعطاء الجرعات التنشيطية للقاحات كورونا.

وبحسب النظام الجديد، فإن من حصل على لقاح سينوفارم في الجرعتين الأولى والثانية، فإنه من المقرر أن يحصل على نفس اللقاح في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: سينوفاك، إسترازينيكا، فايزر، موديرنا.

أما من حصل على لقاح سينوفاك، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: سينوفارم، إسترازينيكا، فايزر، موديرنا.

وبالنسبة للحاصلين على لقاح إسترازينيكا، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة المعززة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: فايزر وموديرنا.

أما الحاصلين على لقاح سبوتنيك في الجرعتين الأولى والثانية، فإنه سيحصل على أحد لقاحات: إسترازينيكا، فايزر، موديرنا، لعدم توافره في مصر حالياً.

أما الحاصلين على لقاح جونسون، فإنه من المقرر أن يحصل على ذات النوع في الجرعة المعززة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: إسترازينيكا، فايزر، موديرنا.

وبالنسبة للحاصلين على لقاح فايزر، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: موديرنا، إسترازينيكا.

أما الحاصلين على لقاح موديرنا، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: فايزر، إسترازينيكا.

وسبق أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حصول المواطنين على لقاح سيكون عند طريق تلقي رسالة sms بمكان التوجه إلى الجرعة الثالثة بدون تسجيل مرة أخرى على الموقع، بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

