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السيسي يستمع لطلبات المواطنين.. ويلتقط صورًا مع الأطفال

06:28 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
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(مصراوي):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء جولته اليوم الجمعة، لتفقد عدد من مشروعات القاهرة الكبرى، لتبادل التحية مع المواطنين.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء.

وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس السيسي أعمال أنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلى محور الشهيد وصولًا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأطفال مشروعات القاهرة الكبرى منطقة مصر القديمة

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