السيسي يتفقد محور حسب الله الكفراوي الذي يربط المعادي بشرق القاهرة والتجمع

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء.

وتفقد الرئيس السيسي أعمال أنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورًا بكوبري أعلى الطريق الدائري وكوبري أعلى محور الشهيد وصولًا إلى شرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.