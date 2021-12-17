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السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

05:24 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء.

وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

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