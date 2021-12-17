بعد التطبيق.. حالات عودة الموظف للعمل حال ثبوت تعاطيه مواد مخدرة

كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، خبير استشاري البلديات الدولية، عن حالات عودة الموظف حال ثبوت تعاطيه مواد مخدرة.

وقال عرفة لمصراوي، إنه هناك 12707 قوانين تخص الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن تضارب القوانين المنظمة تسبب ثغرات يمكن من خلالها عودة الموظفين المدمنين للعمل.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، أن قانون فصل الموظفين المدمنين يتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه حال فصل الموظف بسبب تعاطي المخدارت، وبعد إيجابية العينة الاستدلالية بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة فإنه يحق له الرجوع إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة المختص بشئون الموظفين، مضيفا:"ليس كل المتعاطين للمخدرات مجرمين، وهناك موظفون لديهم ظروف مرضية او اجتماعية أو يمرون بحالة نفسية سيئة".

وتابع:"حال إثبات الموظف أن لديه ظروف مرضية أو اجتماعية أو نفسية، تكون لديه فرصة للعودة للعمل، خاصة أن القضاء يكون رحيما بالموظفين في مثل هذه الظروف".

وشدد على أن هناك موظفين تم فصلهم لأسباب أقوى من تعاطي المخدرات ويعودون لوظائفهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن يتم الاستناد إلى قانوني الخدمة المدنية وفصل المواطن متعاطي للمخدرات، واللذان يشملان قرارات وزارية وهي غير ملزمة، إضافة إلى أن هناك قوانين مكملة لقانون فصل الموظفين، مؤكدا أنه يتم التعامل في هذه الحالات إنسانيا ويعود إلى العمل.

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