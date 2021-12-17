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الطماطم بـ 3.5 جنيه.. .ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

02:53 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الطماطم بـ 3.5 جنيه.. .ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

واصلت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎وجاءت قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، كما يلي:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.

‎‏‎ -‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‎- الجوافة بـ9 جنيهات.

‎- بلح بارحى بـ34 جنيها.

‎- البسلة بـ9.5 جنيه.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‎‏- ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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