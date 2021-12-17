الطماطم بـ 3.5 جنيه.. .ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية
كتب - محمود مصطفى:
واصلت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وجاءت قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، كما يلي:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ9.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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