تبدأ الأحد المقبل.. أماكن تواجد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، الأحد المقبل، ولمدة 4 أيام.

وقالت وزارة الصحة، إن حملات التطعيم ستكون في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة وفي الفرق المتنقلة التي تزور البيوت والحضانات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أماكن التطعيم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت الصحة إن أماكن تواجد الحملة كالتالي:

- فرق متحركة تجوب المنازل في جميع المحافظات.

- فرق متحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

- فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة.

- مواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الاتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تأتي لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض.