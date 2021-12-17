الطقس الآن.. الأرصاد: تكاثر السحب المصاحبة لسقوط أمطار على هذه المناطق

كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، آخر تحديثات الحالة الجوية للبلاد، اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يوجد تكاثر للسحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى مستمرة، موضحة أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد لمناطق من شمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد حالة من عدم الاستقرار مطلع الأسبوع المقبل، تستمر ليومين.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يشهد يومي الأحد والاثنين المقبلين حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الأجوية، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة (40 – 50 %) ، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الامواج 4: 5 متر.