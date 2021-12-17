قرأت القرآن في 10 ساعات دون خطأ.. مستشار رئيس الجمهورية يعلن دعمه لطالبة أزهرية بالدقهلية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، دعمه لموهبة أزهرية جديدة، وهي الطالبة هاجر سعد السعيد، بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية والعربية للبنات بالمنصورة.

وقال الأزهري في بيان له، الجمعة، إن الطالبة هاجر السعيد قرأت القرآن كاملا في 10 ساعات دون خطأ.

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كرّم الطالبة هاجر سعد السعيد، الأربعاء، بعد أن قامت بتسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة، استمرت عشرة ساعات، وهي من قرية ميت طاهر مركز منية النصر بالدقهلية، بعد أن استقلبها ووالديها بديوان عام المحافظة.



ومنح محافظ الدقهلية، الطالبة هاجر سعد شهادة تقدير وميدالية المحافظة لتميزها وتفوقها، مؤكدا أن الدقهلية دائما في المقدمة، أنجبت وما زالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في كافة المجالات العلمية والأدبية والفكرية والثقافية والدينية.

وأشار مختار إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل أوجه الرعاية والدعم للموهوبين والمتميزين في كافة المجالات، موجها الشكر والتقدير لأسرة الطالبة على جهودهم، التي أسفرت عن الصورة المشرفة لابنتهم لتحقق التفوق والتميز.