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رئيس الأسقفية يزور دار الكتاب المقدس: نسعى لتعزيز التعاون مستقبلًا

01:56 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
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كتب - مينا غالي:

زار دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مقر دار الكتاب المقدس على رأس وفد من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية حيث كان في استقبالهم أمير إلهامي مدير الدار وعدد من القيادات.

أعرب رئيس الأساقفة خلال اللقاء عن رغبته في تعزيز التعاون المستقبلي بين الكنيسة الأسقفية متمثلة في دار النشر الأسقفية وبين دار الكتاب المقدس مؤكدًا على أهمية دار الكتاب كصرح ثقافي يعني بنشر كلمة الله.

وخلال الزيارة تجول رئيس الأساقفة والوفد الأسقفي في أجنحة دار الكتاب المقدس حيث اطلع على إصداراتها ومشاريعها الجديدة لمختلف الفئات العمرية والخلفيات الثقافية والعلمية.

من جانبه أعرب أمير إلهامى عن تقديره لزيارة وفد الكنيسة الأسقفية مؤكدًا على تقديره لمشروع الكتاب المقدس بلغة الصم الذى تتبناه الكنيسة.

رئيس الأسقفية سامي فوزي دار الكتاب المقدس

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