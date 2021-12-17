قومي المرأة يهنىء "منى عمر" لانتخابها لعضوية المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل إفريقي

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هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه السفيرة مني عمر عضوة المجلس لانتخابها لعضوية أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي، عقب انتخابات تنافسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت فيها العديد من الدول بمرشحين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم، عن فخرها بانتخاب السفيرة مني عمر مرشحة مصر لعضوية أول تشكيل للمنتدي الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي واعتزازها بأنه جاء فوز السفيرة المرشحة المصرية مني عمر ليعكس و ليبرز مجددا التقدير الدولي لمصر و للمكانة و الخبرات التي تتمتع بها السفيرة مني عمر أحد دعائم الدبلوماسية المصرية في أفريقيا.

وقالت، إن السفيرة منى عمر تعد نموذجا نسائيا مشرفا، نفخر و نعتز به" ، متمنية لها المزيد من النجاح و والتوفيق.

يذكر أن السفيرة منى عمر شغلت عدة مناصب ومنها: مساعد وزير الخارجية السابق، وأمين عام المجلس القومى للمرأة سابقاً، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، كما أنها تولت منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للدول الإفريقية، وأمين عام المجلس القومى للمرأة سابقاً، وقد تم انتخاب السفيرة مني عمر مؤخرا عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.