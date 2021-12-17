الطقس.. الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ من هذا الموعد

كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد حالة من عدم الاستقرار مطلع الأسبوع المقبل، تستمر ليومين.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين يشهدان حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الأجوية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة (40 – 50 %)، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الامواج 4: 5 متر.