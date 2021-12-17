بالخرائط.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار
كتب-أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج خريطة الأمطار خلال الفترة من ١٧ ديسمبر وحتى ١٩ من الشهر نفسه.
وأوضح المركز أن الخيطة جاءت كالتالي:
اليوم ١٧ ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.
يوم ١٨ ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
يوم ١٩ ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
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