بالخرائط.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار

كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج خريطة الأمطار خلال الفترة من ١٧ ديسمبر وحتى ١٩ من الشهر نفسه.

وأوضح المركز أن الخيطة جاءت كالتالي:

اليوم ١٧ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.

يوم ١٨ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

يوم ١٩ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.