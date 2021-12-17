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بالخرائط.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار

12:54 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
بالخرائط.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار

سقوط أمطار

كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج خريطة الأمطار خلال الفترة من ١٧ ديسمبر وحتى ١٩ من الشهر نفسه.

وأوضح المركز أن الخيطة جاءت كالتالي:

اليوم ١٧ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.

يوم ١٨ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

يوم ١٩ ديسمبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

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سقوط الأمطار التنبؤ بالفيضان وزارة الري خريطة الأمطار

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