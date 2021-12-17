وزير الري يكرم 20 متدربا إفريقيًا لاجتيازهم دورة "خزانات الأودية وسدود حصاد الأمطار"

كتب - أحمد مسعد:

كرم وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي 20 متدربا من الدول الأفريقية، وسلمهم شهادات إتمام المشاركة في دورة تدريبية بعنوان "خزانات الأودية وسدود حصاد المياه"، والتي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، والذي يعد جهة معتمدة لدى منظمة "اليونسكو" من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وأعرب وزير الري عن أمله في تحقيق الهدف المرجو من التدريب في رفع قدرات المشاركين على المستوى الفني، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.

وقال الدكتور عبدالعاطي "إن هذه الدورة التدريبية تعد أحد الدورات التي تقدمها وزارة الري للمتدربين من الدول الأفريقية في مجال المياه، بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بهده الدول، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية هناك".

من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بوجودهم في مصر والمشاركة في هذا البرنامج التدريبي، مع الإشادة بالمركز الإقليمي للتدريب وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية كبيرة، وبالمحاضرين ومنسقي البرنامج.. معربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لسدود الحماية من أخطار السيول والتي تظهر حجم المجهود الضخم المبذول للاستفادة من الموارد المائية المحدودة في مصر.

وألقى اثنان من المتدربين كلمتين توجهوا فيهما بالتحية لوزارة الموارد المائية والري على تنظيم هذا البرنامج المتميز، بما يحتويه من مواد علمية هامة في مجال السدود والخزانات.. مشيرين إلى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة في مجال إدارة المياه وعلوم الري، وأن هذا البرنامج دليل على دعم مصر لأشقائها الأفارقة، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج في إدارة الموارد المائية الكبيرة المتوفرة في بلادهم ولكنها تفقد للإدارة المثلى لها.

وعلى هامش الاحتفالية، وإيمانا من وزارة الري بأهمية تكريم القيادات البارزة السابقة، وعرفانا بما بذلوه من مجهودات كبيرة في خدمة الوزارة، افتتح الدكتور عبدالعاطي إحدى القاعات الجديدة بالمركز الإقليمي للتدريب باسم الراحل المهندس إبراهيم حرحش رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الأسبق لمجهوداته الكبيرة في خدمة الوزارة ومساهمته في إعداد قانون الموارد المائية والري الجديد.

يشار إلى أنه تم عقد الدورة التدريبية بالمركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري، خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى 16 ديسمبر الجاري، وقام بتقديم المادة العلمية أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك بمشاركة 20 متدربا من 15 دولة أفريقية هي: بنين، جزر القمر، الكاميرون، مالاوي، بوركينافاسو، تشاد، السنغال، الكونغو الديمقراطية، سيراليون، كوت ديفوار، ليبيريا، ناميبيا، موزمبيق، جيبوتي والسودان.

وتهدف الدورة لتدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الأفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل لخزانات الأودية وسدود حصاد المياه، كما اشتملت على زيارة عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول، للتعرف على المشروعات التي نفذتها وزارة الري في هذا المجال، حيث تم زيارة سد البارود الأبيض (سد الشهيدين)، وسد وادي عربة بالزعفرانة، وسد وادي دجلة.