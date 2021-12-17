Masrawy logo white

رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية يشارك في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان بعمان

11:51 ص الجمعة 17 ديسمبر 2021
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية يشارك في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان بعمان

اجتماع مجلس الوزراء

كتب - محمد سامي:

شارك صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، في الجلسة الحوارية الخاصة بدور الشركاء (المجتمعات المحلية، القطاع الخاص، المنظمات غير الهادفة للربح، المنظمات الدولية، المؤسسات التمويلية) في الحفاظ على المدن، على مدار ثلاثة أيام في المنتدى الوزاري العربي الرابع للاسكان والتنمية الحضرية، نحو مدن مرنة قادرة على الصمود "تحديات وفرص"، والذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان.

وعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تجربة الصندوق في استخدام عدد من آليات تمويل التطوير الحضري المستدام، والتي انعكست في عمليات تطوير المناطق العشوائية على مدار السنوات السابقة، حيث تم تمويل مشروعات التطوير ليس فقط من خلال الصندوق بل من خلال شراكات عديدة مع الجهات والهيئات الحكومية، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، ووزارة الكهرباء وغيرها.

وأشار المهندس خالد صديق إلى مساهمات المجتمع المدني في صورة رجال الأعمال، واتحاد البنوك المصرية، والمؤسسات المانحة المحلية والدولية، فى جهود التطوير.

وتناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أهمية التصنيف الجديد لعمران المدن القائمة، والذي يتبنى فكرة التحديات والفرص المتاحة داخل ضمن هذا العمران، حيث يأخذ بالاعتبار العوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للمدينة، ويسمح بتحقيق الدمج بينها وبين العمران، مما يتيح تخفيف أعباء تمويل التطوير والتنمية عن كاهل الموازنات الحكومية، بل ويسمح بتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على المدن في صور مختلفة.

مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضرية المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان القطاع الخاص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كورونا.. الصحة تبدأ إبلاغ المواطنين بمواعيد الجرعة المعززة للقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا